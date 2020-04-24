Ранок у великому місті 2025 – випуск 74 від 24.04.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 74 від 24.04.2025 на сайті телеканалу ICTV2 – і будьте першими, хто дізнається правду, яка ховається за лаштунками світових подій!

Хто сьогодні називає себе антифашистом, але діє методами тоталітаризму? Кремлівська пропаганда знову вийшла на абсурдний рівень: на сайті російської розвідки з’явилася карикатура на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн – у вигляді свастики. Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість, чому москва вкладає нову отруту в старі радянські кліше? І чи правда, що російська розвідка намагається втягнути США в антиєвропейську коаліцію? Дізнайтеся просто зараз!

Також у цьому випуску проєкту Ранок у великому місті 2025 – реальні історії людей, які виграли в житті джекпот. Хто став мільйонером випадково та що з ним сталося після? І не пропустіть скандал тижня! Ведучий рубрики «Бар Пліткар» Артем Івченко виведе на чисту воду зіркових мільйонерок, які побували в космосі… за шалені гроші. І дізнається, хто зі світових знаменитостей несподівано захотів стати послом доброї волі на росії? Все це чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 74 від 24.04.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 73 від 23.04.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски