Ранок у великому місті 2025 – випуск 73 від 23.04.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2205 випуск 73 від 23.04.2025 на сайті телеканалу ICTV2 і будьте в курсі найбільш обговорюваних подій світу!

Кремль знову намагається продати світу стару брехню в новій упаковці. Політичний оглядач проєкту Ранок у великому місті 2025 Костянтин Ігнатчук розповість, чому головний перемовник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який вже тричі зустрічався з диктатором путіним, просуває ідею того, що Україна має відмовитися від чотирьох областей та автономної республіки Крим, щоб закінчити війну. Але чому мир в обмін на території це утопія? І якою є головна мета кремля? Покаже проєкт Ранок у великому місті 2025!

Крім цього у проєкті Ранок у великому місті 2025 ви станете свідком приголомшливої історії порятунку дитини собакою. Дізнайтеся просто зараз, як чотирилапому другу вдалося врятувати маленьке життя? Чому на росії вводять спеціальну демографічну операцію? Невже штучний інтелект навчився спілкуватися з дельфінами? І чому дубайський шоколад шкідливий для здоров’я? Відповіді на всі ці та інші запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 73 від 23.04.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 72 від 22.04.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски