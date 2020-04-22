Ранок у великому місті 2025 – випуск 72 від 22.04.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 72 від 22.04.2025, в якому ви дізнаєтесь про нову реальність на росії, в якій злочинцям дозволено все, якщо вони люблять путіна, почуєте версію альтернативної історії, за якою Гітлер переміг у війні, станете свідком шалених історій з усього світу та почуєте історію злету та падіння легендарного Цирку дю Солей. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про новини з усього світу, які вражають своєю нереальністю. Чому небо над Іраком набуло неправдоподібного червоного кольору? Як на іспанському курорті через проливні дощі розлилася аномальна повінь? Чому в США сталася чергова моторошна авіатроща, яка забрала життя цілої родини? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 72 від 22.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 71 від 21.04.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски