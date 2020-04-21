Ранок у великому місті 2025 – випуск 71 від 21.04.2025

Світло правди пробивається крізь дим інформаційної війни – і саме час дізнатись, які події обговорюють у всьому світі! Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 71 від 21.04.2025 на сайті телеканалу ICTV2 – щоб бути на крок попереду фейків, паніки та замовчувань!

Коли президент США Дональд Трамп спробував «заглушити» Голос Америки та Радіо Свобода, у кремлі підняли келихи. Бо ці голоси свободи десятиліттями були кісткою в горлі для радянської пропаганди. Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість, як починалася радіовійна, що зламала залізну завісу? І чому диктатури так сильно бояться правди?

Крім цього, у проєкті Ранок у великому місті 2025 ви дізнаєтесь, як у самому центрі Києва СБУ затримали російського шпигуна. Що він готував, для кого працював – і чи вдалося запобігти масштабній провокації? Як контрабандисти намагалися провезти до Європи небезпечний «десерт»? Що не поділили російська церква й демографія? І як у Франції аферистам вдалося розвести на безплатний обід понад 100 ресторанів? Відповіді на ці та інші запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 71 від 21.04.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 70 від 18.04.2025

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