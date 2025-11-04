Ранок у великому місті 2025 – випуск 212 від 04.11.2025

Останні новини онлайн вже чекають на вас! Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 212 від 04.11.2025, щоб почати цей день корисно та позитивно. Микола Луценко в рубриці Миколина погода розповість найточніший прогноз погоди на вівторок 4 листопада, а також поділиться цікавими народними прикметами. Улюблений народний синоптик попередить про будь-яку погодну халепу!

Чи чули ви, що у 2025 році пенсій не буде? В наступному році частина українців не отримає пенсійних виплат через зміни в законодавстві. Кого це стосується і яких змін слід очікувати? Про все – в шоу ICTV2 Ранок 2025. Крім того, в Ранок у великому місті 2025 ви почуєте актуальні поради, які допоможуть зберегти техніку під час відключень електроенергії, а також підкажуть, як повноцінно харчуватися без світла. Також на вас чекають чергові голлівудські скандали. Всі ми пам’ятаємо улюблені історії кохання з голлівудських фільмів Щоденник пам’яті, Брудні танці, Ромео + Джульєтта. Але що, як насправді актори терпіти не могли одне одного? Як їм вдалося зіграти пристрасне кохання, яке стало взірцем для мільйонів? Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 212 від 04.11.2025 – головне на ранок вас здивує!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 210 від 03.11.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски