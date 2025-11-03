Ранок у великому місті 2025 – випуск 211 від 03.11.2025

Прокидайтеся разом із проєктом Ранок у великому місті 2025 випуск 211 від 03.11.2025 – і день обіцяє бути яскравим! На вас чекають ексклюзивні новини, щоб ваш понеділок почався з усмішки.

В улюбленому ранковому шоу українською ви побачите шалені історії, від яких перехоплює подих! Світ опинився на межі катастрофи – у США втекли лабораторні мавпи, заражені небезпечними вірусами! А тим часом між сусідами спалахнула суперечка через вирубані дерева, що обернулася судом на сотні тисяч доларів. Подробиці – у проєкті Ранок у великому місті 2025.

Після гучних новин – час для прогнозу погоди! Постійна рубрика шоу ICTV2 Миколина погода розповість, які сюрпризи готує небо на початку тижня і чому навіть хмари можуть мати характер. Прогнози Миколи Луценка – як ковток оптимізму на старті понеділка! А ще не пропустіть прем’єру шпигунського детективу Митець із Дмитром Рибалевським у головній ролі та дізнайтесь, як національна збірна готується до старту XXV зимових Олімпійських ігор у Мілані! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 211 від 03.11.2025 на сайті ICTV2!

