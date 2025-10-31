Ранок у великому місті 2025 – випуск 210 від 31.10.2025

Останні новини онлайн чекають на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 210 від 31.10.2025. Головне на ранок п’ятниці, яке не варто пропускати! Улюблений народний синоптик Микола Луценко підготував прогноз погоди на вихідні, який допоможе підготуватися до будь-якої погодної халепи. У рубриці Миколина погода ви дізнаєтеся не лише погоду на вихідні, але й цікаві народні прикмети від Миколи.

Костянтин Ігнатчук у Ранок 2025 розповість про велику брехню кремля, яку масово використовує російська пропаганда. Чому ще з радянських часів росіян лякають ворожим Заходом? І чому це досі працює? У шоу ICTV2 онлайн ви зануритесь у світ культового українського серіалу Роксолана, який колись підкорив серця мільйонів глядачів. У рубриці Ностальжи ви почуєте розповідь про реальну українську Попелюшку та дізнаєтеся чим відрізняється українська версія теленовели від турецького Величного століття. Крім того, Ранок у великому місті спростує поширені дитячі установки, які й досі керують нашим життям. Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн випуск 210 від 31.10.2025 – найцікавіше попереду!

