Ранок у великому місті 2025 – випуск 209 від 30.10.2025

Почніть свій день із тем, що не залишать байдужими! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 208 від 30.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

У цьому випуску на вас чекає правда про катастрофи, яка переверне ваше уявлення про історію! Ведучі проєкту Ранок у великому місті 2025 розвіють найгучніші міфи про аварії, вибухи та стихійні лиха, які роками лякали світ. Де правда, а де брехня – дізнайтеся першими! А незмінний синоптик Микола Луценко подарує вам легкий настрій четверга. Його прогнози – як ковток оптимізму перед вихідними!

Також ранкове шоу українською покаже сенсаційні новини зі світу: НАТО нарешті переходить від слів до дій! Альянс інвестує у виробництво в Україні. Що це означає для нас, розповість політичний оглядач Костянтин Ігнатчук. А в Барі Пліткар – черговий скандал із Брітні Спірс! Попзірка знову опинилася в центрі уваги через п’яну витівку за кермом. Подробиці вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 209 від 30.10.2025 на сайті ICTV2!

