Ранок у великому місті 2025 – випуск 208 від 29.10.2025

Дивовижні історії та свіжі новини онлайн чекають на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 208 від 29.10.2025. Політичний оглядач Костянтин Ігнатчук розповість про нещодавно впроваджені чергові санкції проти кремля. Тепер під обмеження США та Європи потрапили російські нафтові гіганти Роснєфть і Лукойл. Чи стане це останньою краплею перед падінням економіки рф?

Микола Луценко підготував детальний прогноз погоди на середу 20 жовтня, а також чергову порцію корисних прикмет і незмінного позитиву. З Миколою середа стане теплішою, а погода за вікном буде без сюрпризів. У Ранок 2025 на вас чекає несподіваний рецепт найсмачнішого бургера від Григорія Германа з секретним соусом, а Артем Івченко потішить добіркою трешових новин з боліт. Також ви побачите дивовижні й моторошні природні явища, які захоплюють своєю силою, а Тетяна Бродська підніме настрій за допомогою смішних відео з соцмереж наших захисників. Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 208 від 29.10.2025 онлайн ICTV2 – головне на ранок вже чекає на вас!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 207 від 28.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски