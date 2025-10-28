Ранок у великому місті 2025 – випуск 207 від 28.10.2025

Почніть свій день із новин, які не залишать вас байдужими! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 207 від 28.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

У цьому випуску – світ здригається від катастроф: у Гонконгу вантажний літак не втримався на злітній смузі, торнадо пройшовся передмістями Парижа, а потужний тайфун накрив Аляску. Найгучніші події світу – у проєкті Ранок у великому місті 2025. Крім цього, незмінний синоптик шоу ICTV2 Микола Луценко створить особливий настрій вашого ранку: щира усмішка, життєві поради й прогноз, який заряджає оптимізмом!

А ще журналісти проєкту Ранок у великому місті 2025 розкажуть, як захистити себе від агресивних росіян за кордоном. Яку приголомшливу правду про ікону Голлівуду Мерилін Монро приховували роками? І невже вченим вдалося створити штучне око, що дозволяє сліпим бачити та читати. Майбутнє вже поруч! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 207 від 28.10.2025 на сайті ICTV2 та отримайте відповіді на всі запитання!

