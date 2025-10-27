Ранок у великому місті 2025 – випуск 206 від 27.10.2025

Почніть свій тиждень із гарячими темами, що точно здивують! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 206 від 27.10.2025 на YouTube!

У цьому випуску журналісти шоу ICTV2 розкажуть про справжні шалені історії, в які складно повірити: від пограбування Лувру до афери з ворожкою в Києві, що забрала у дівчини золоті прикраси на 120 тисяч гривень. Чим закінчилась ця містична історія – дізнайтеся першими! І не пропустіть Миколину погоду: синоптик розпочне тиждень із посмішкою, легкою іронією та порадами, як зустріти понеділок без поспіху і з правильним настроєм.

У рубриці Котики ЗСУ журналістка шоу ICTV2 Тетяна Бродська зібрала відео з фронту, які дарують усмішку мільйонам українців. А ще на вас чекають: новини з боліт про пенсію для росіян із 14 років, ексклюзивні зізнання Кіри Найтлі та Щоденник відновлення з Оксаною Соколовою про боротьбу та відродження України разом із підтримкою європейських друзів. Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 випуск 206 від 27.10.2025 на сайті ICTV2 і будьте в курсі найгарячіших, дивовижних та неймовірних тем, про які говорять всі!

