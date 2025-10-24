Ранок у великому місті 2025 – випуск 205 від 24.10.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 205 від 24.10.2025 на сайті ICTV2 – почніть день із темами, які не залишать вас байдужими!

Політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук розкриє подробиці нещодавніх кібератак на системи НАТО та енергомережі Європи. Чи насправді світ стоїть на порозі масштабної кіберкатастрофи? Не пропустіть! Крім цього, журналісти проєкту Ранок у великому місті 2025 розкажуть неймовірні історії про боротьбу з курінням, поділяться зірковими історіями про те, як світові знаменитості підтримують Україну під час війни, і покажуть ексклюзивний сюжет про рекорд юного актора з «Дизель Шоу» та розкажуть, чому легендарний Олекса Довбуш не втрачає своєї актуальності до сьогодні.

І на завершення в улюбленому ранковому шоу українською – репортаж про притулки для тварин: як вони працюють, чого потребують і чому ваш улюбленець може стати справжнім натхненням. Відповіді на всі ці запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 205 від 24.10.2025 на сайті ICTV2 і не пропустіть дійсно важливі новини!

