Ранок у великому місті 2025 – випуск 204 від 23.10.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 204 від 23.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2 – почніть четвер із темами, що точно здивують!

Політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук проаналізує ситуацію навколо рамзана кадирова. Що сталося з його впливом і чому в гру вступають… 500 рублів? Не пропустіть! Також у випуску журналісти проєкту Ранок у великому місті 2025 поділяться прогнозами синоптиків на зиму і розкажуть, як не замерзнути ні фізично, ні психологічно, попри морози та удари рф по енергетиці.

У рубриці Бар «Пліткар» Артем Івченко підготував свіжу добірку новин зі світу шоу-бізнесу. А Дмитро Коляденко відверто розповість про самотність, сльози та куплену любов в інтерв’ю Аліні Шаманській. І насамкінець – ексклюзивний репортаж із прем’єри кліпу Олі Полякової. Чому співачку не допускають до нацвідбору на Євробачення-2026 і чи дійде справа до суду? Подробиці вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 204 від 23.10.2025 на сайті ICTV2 і будьте в курсі найгарячіших тем, про які говорять всі!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 203 від 22.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски