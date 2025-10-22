Ранок у великому місті 2025 – випуск 203 від 22.10.2025

Дізнайтеся головне на ранок – дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 203 випуск від 22.10.2025. Політичний оглядач Костянтин Ігнатчук детально розповість про перспективи майбутньої зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Угорщині. Чи варто очікувати реальних результатів у переговорах про мир? Про це та інші останні новини онлайн – у Ранок 2025.

Найкращий народний синоптик Микола Луценко попереджає – осінь все більше вступає в свої права! В рубриці шоу ICTV2 онлайн Миколина погода Луценко розповість прогноз погоди на середу, а також поділиться своїм незмінним позитивом. Чого чекати від погоди на середу? В рубриці Споживач ви дізнаєтеся про аферистів-косметологів і почуєте, як не потрапити до них у пастку в пошуку вічної молодості. А Артем Івченко здивує черговою добіркою зашкварних новин з боліт. Не пропустіть! Все найцікавіше дивіться у шоу Ранок у великому місті 2025 онлайн випуск 203 від 22.10.2025.

