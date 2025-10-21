Ранок у великому місті 2025 – випуск 202 від 21.10.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 202 від 21.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2 – і проведіть цей вівторок із темами, що вражають!

Цього ранку ведучі шоу ICTV2 розкажуть про новий закон, який може змінити життя тисяч українців: тепер можна приватизувати землю, якщо ваше житло знищене через війну. Як скористатися цією нормою, які документи потрібні та чому не все так просто – дізнайтеся просто зараз!

Крім того, не пропустіть, як Том Круз, Райан Рейнольдс і Бред Пітт буквально повернули кіноіндустрії життя. Чому цибуля змушує нас плакати і як цього уникнути? А ще – гостра соціальна тема: безпритульні тварини в умовах війни. Як допомогти, чому адопція – це акт героїзму і що може зробити кожен вже сьогодні? Не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 202 від 21.10.2025 на сайті ICTV2 та дізнайтеся більше про головні події України та світу вже сьогодні!

