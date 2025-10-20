Ранок у великому місті 2025 – випуск 201 від 20.10.2025

Найактуальніше на понеділок, 20 жовтня, у ранковому шоу «Ранок у великому місті»! Сьогодні обговорюємо гучну історію української блогерки, яку ошукали на 6 мільйонів гривень. Хто стоїть за шахрайською схемою і як не потрапити на гачок аферистів? Усі деталі – в рубриці «Топ тема блогера».

А ще – спеціальний сюжет про GPT і Штучний інтелект, який здатен відчути ваш настрій і навіть прогнозувати емоції. Чи не час нам звикати до нової реальності, де технології читають думки?Улюблений синоптик країни підготував «Миколину погоду» на тиждень: коли чекати на справжню осінь і чи встигнемо насолодитися останнім теплом перед листопадом?

Також у випуску – «Історія схеми акторки, яка втратила свої гроші через друзів». Чи можливо пробачити близьких після зради та фінансових втрат? І на десерт – зіркові новини від Шакіри! Після болісного розлучення співачка повертає собі радість життя. Хто допоміг їй знову повірити в кохання – дивіться у рубриці «Зірки крізь час».

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 200 від 17.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски