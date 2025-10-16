Ранок у великому місті 2025 – випуск 200 від 17.10.2025

Головне на ранок 17 жовтня чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 прямий ефір. Політичний оглядач Ранок 2025 Костянтин Ігнатчук розповість про історію створення безпекових світових організацій, таких як НАТО та ООН, і чому вони не працюють ефективно. Чи можливий світовий порядок у сьогоднішніх реаліях?

Улюблений синоптик країни підготував прогноз погоди на п’ятницю 17 жовтня, а також на вихідні. У рубриці шоу ICTV2 онлайн Миколина погода ви дізнаєтеся, чого варто очікувати від неба в найближчі дні. Ксенія Малинюк побувала на допрем’єрному показі документального фільму Друге дихання про неймовірне звершення наших ветеранів – підкорення гори Кіліманджаро. Продюсер стрічки Олександр Педан поділився подробицями знімального процесу, а зіркові гості заходу – черговою порцією новин з особистого та професійного життя. Не пропустіть!

Окрім того, в ранковому шоу Ранок у великому місті 2025 на вас чекає порція ностальгії. Разом із нами ви пригадаєте безсмертний твір Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім’я. Все найцікавіше про книгу, фільм 1993 року та вже культовий серіал Спіймати Кайдаша 2020 року – в рубриці Ностальжи. Дивіться Ранок у великому місті 2025 прямий ефір та дізнавайтеся останні новини онлайн першими.

