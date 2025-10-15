Ранок у великому місті 2025 – випуск 199 від 16.10.2025

Будьте в курсі найактуальніших тем і чесних новин! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 від 16 жовтня на ICTV2 – і дізнайтеся те, про що сьогодні говоритимуть усі!

Поки світ відкриває нові можливості ШІ, росія перетворює його на зброю. Кремль активно застосовує штучний інтелект як частину гібридної війни проти України. Як саме це працює і до чого слід готуватись вже зараз – дивіться в спеціальному розслідуванні політичного оглядача шоу ICTV2 Костянтина Ігнатчука. А осінній четвер – це ще й день для перевіреного прогнозу! Микола Луценко вже знає, коли прогулянку може зіпсувати дощ, а коли краще залишитися вдома з теплим чаєм. Дивіться рубрику Миколина погода – і не дайте природі застати вас зненацька!

Крім того, у випуску шоу ICTV2 ви дізнаєтесь: що відомо про дозвіл на виїзд українців до 22 років, який викликав гучну дискусію в суспільстві? В які популярні міфи про науку ми всі вірили роками? І кого цього разу ведуча рубрики 55 за 5 Аліна Шаманська запросила до себе на інтерв’ю? Вмикайте улюблене ранкове шоу українською – буде цікаво! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 від 16 жовтня на ICTV2 і залишайтеся на хвилі найважливішого!

