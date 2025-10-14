Ранок у великому місті 2025 – випуск 198 від 15.10.2025

⚡Головне на ранок 15 жовтня чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 на сайті телеканалу ICTV2. Ви дізнаєтеся про продовження зухвалих атак країни-агресора росії на Польщу та інші останні новини онлайн. Костянтин Ігнатчук у Ранок 2025 провів детальний аналіз стратегії кремля щодо атак на наших західних сусідів. Чому відлуння вересневого нападу дронів на Польщу відчутно й досі?

⚡Прогноз погоди на середу 15 жовтня від улюбленого синоптика країни Миколи Луценка обіцяє хмари і дощ? У рубриці Миколина погода шоу Ранок у великому місті 2025 ви дізнаєтеся, чого чекати від погоди середи та чи варто готуватися до морозів. Не пропустіть!

⚡У ранковому шоу Ранок у великому місті ICTV2 онлайн ви побачите добірку кумедних відео із соцмереж наших захисників, які точно піднімуть ваш настрій. Тетяна Бродська відібрала найкращі шедеври, які підкорять ваше серце! Окрім того, Максим Несміянов у рубриці Споживач візьметься за перевірку електрокарів.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 197 від 14.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски