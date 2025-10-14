Ранок у великому місті 2025 – випуск 197 від 14.10.2025

Прокидайтеся разом із головними темами дня! Все, що важливо знати зранку, – вже чекає на вас у свіжому випуску проєкту Ранок у великому місті 2025 від 14 жовтня на сайті телеканалу ICTV2!

Нова хвиля атак на українську енергетику – і знову зростає загроза блекаутів. Чи справді скоро повернуть графіки відключень і як до цього готуватись? Усі важливі подробиці розкажуть журналісти шоу ICTV2. Хочете вдало спланувати день? Дізнайтесь, чим здивує погода! Микола Луценко вже підготував свій свіжий прогноз: дощі, вітер чи, може, шанс на бабине літо? Все найважливіше – в рубриці Миколина погода.

А ще в улюбленому ранковому шоу українською мовою ви дізнаєтеся, як Білий дім перетворюється на палац із золотими херувимами та бійцівською ареною. Трамп готує апгрейд, але це політика чи шоу? Чим небезпечний осінній дефіцит сонця – дієтологи розповідають, як отримати вітамін D із продуктів і підтримати організм. І добірка популярних міфів про емоції: чому стримувати почуття – це не завжди сила, а часто загроза? Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 від 14 жовтня на YouTube – і почніть свій ранок яскраво!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 196 від 13.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски