Ранок у великому місті 2025 – випуск 196 від 13.10.2025

Новий тиждень – нова порція гучних подій, неочікуваних сюжетів і резонансних новин. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті місті 2025 випуск 196 від 13.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2 – і починайте понеділок з актуального та найцікавішого!

Кривава розв’язка побутового конфлікту: в Кривому Розі двоє чоловіків не поділили місце в маршрутці – і один з них загинув. Деталі шокуючої трагедії – в шоу ICTV2. Також дізнайтеся, чи зіпсує погода настрій у перший день тижня? Микола Луценко підготував прогноз, який допоможе налаштуватися на потрібну хвилю: дощ, вітер чи все ж бабине літо – дивіться онлайн рубрику Миколина погода!

А ще не пропустіть, як дівчина втратила 800 доларів через несподіваний порив вітру і чому перемога в лотереї ледь не коштувала чоловіку здоров’я. На росії безробітних хочуть змусити щороку переказувати державі майже 22 тисячі рублів! Чим закінчаться ці реформи – у рубриці Новини з боліт від Артема Івченка. І, звісно ж, Котики ЗСУ – найсвіжіші відео з TikTok від наших захисників. Гумор, фронтові будні й навіть… пригоди в лісі. Тетяна Бродська вже підготувала найкраще! Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 196 від 13.10.2025 на сайті ICTV2 – та почніть тиждень із найцікавішого!

