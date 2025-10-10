Ранок у великому місті 2025 – випуск 195 від 10.10.2025

Не пропустіть головне на ранок п’ятниці 10 жовтня – дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 онлайн ICTV2, в якому ви дізнаєтесь, як поле бою в російсько-українській війні стало платформою впровадження ШІ у військові технології. Костянтин Ігнатчук розповів, чим це загрожує Україні та в цілому людству. Прогноз погоди на вихідні від улюбленого синоптика країни Миколи Луценка попередить, чого очікувати в найближчі дні: сонця, дощу, чи готуватися до морозів. Підготуйтеся до вікенду разом із рубрикою Миколина погода!

Голлівудські мачо обожнюють песиків! Ранок у великому місті 2025 розповість шокуючі та зворушливі історії знаменитостей, які змінили життя за допомогою домашніх улюбленців. Чи дійсно Кріс Еванс не виходить без свого песика Доджера з дому? І чому після зйомок у фільмі Я – легенда Вілл Сміт вирішив завести собаку? Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн і дізнайтеся свіжі новини сьогодні.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 194 від 09.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски