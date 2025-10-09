Ранок у великому місті 2025 – випуск 194 від 09.10.2025

Новий день – нова порція актуальних новин, дивовижних історій і гучних подій. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 194 від 09.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Європа обіцяла побудувати «Стіну дронів», щоб зупинити гібридні атаки росії. Але замість рішучих дій – конфлікти та суперечки. То чи реально створити надійний повітряний щит? І яку роль у цьому може відіграти Україна? Відповіді дасть політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук. Тим часом Микола Луценко вже підготував оновлений прогноз – у рубриці «Миколина погода». Чи буде четвер ідеальним для подорожей, прогулянок або роботи на городі? Дізнайтеся просто зараз!

Також у сьогоднішньому випуску проєкту Ранок у великому місті 2025: нові податки можуть зробити оренду житла ще дорожчою! Як це вплине на орендодавців і квартирантів, і чому влада взялася «виводити з тіні» ринок нерухомості? А ще не пропустіть премʼєру документального фільму «Друге дихання» – про українських військових, які втратили кінцівки та піднялися на вершину Кіліманджаро. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 194 від 09.10.2025 на сайті ICTV2 – і нехай ваш день буде яскравим!

