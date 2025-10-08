Ранок у великому місті 2025 – випуск 193 від 08.10.2025

Головне на ранок 8 жовтня чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 193 від 08.10.2025. Ранок 2025 розповість про зміну вектору міжнародної політики Чехії через проросійські погляди новообраного парламенту та інші свіжі новини онлайн, прогноз погоди на середу від улюбленого синоптика країни Миколи Луценка, чергові трешові новини з боліт і багато іншого. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 ICTV2 онлайн відкриє таємницю чоловічої молодості. Журналіст Максим Несміянов побував у салоні краси на так званих уколах омолодження для чоловіків. Але чи насправді вони допомагають? І чим небезпечна косметологія молодості для чоловіків? Артем Івченко розповість про новий український фільм Каховський Об’єкт, допрем’єрний показ якого нещодавно відбувся в столиці. Український блокбастер шокує вибухами, автоматами та… зомбі. Такого ви точно не сподівалися! Не пропустіть останні новини онлайн – дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 193 від 08.10.2025 онлайн.

