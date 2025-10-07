Ранок у великому місті 2025 – випуск 192 від 07.10.2025

Почніть свій день із головного – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 192 від 07.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Майже дві тисячі гривень штрафу за порушення комендантської години? У Раді зареєстрували новий законопроєкт – дізнайтеся першими, що він передбачає і як може змінити повсякденне життя українців. Всі деталі – в шоу ICTV2. Тим часом незмінний синоптик Микола Луценко вже знає, чим вас здивує вівторок. Сьогодні буде хмарно чи сонячно? Чекати дощу чи теплого проміння? Не пропустіть прогноз погоди у проєкті Ранок у великому місті 2025, який налаштує вас на позитив!

А ще улюблене ранкове шоу українською покаже: чи дійсно штучний інтелект загрожує людству? Експерти б’ють на сполох: повстання роботів може початися вже за два роки! Як цьому запобігти – у сюжеті шоу ICTV2. Також дізнайтеся, що ховається в найглибшій точці планети? Чи справді гаряче молоко з медом – це панацея від усіх хвороб? І скільки жінок приховують свої витрати на косметику? Тож не пропустіть! Усе найцікавіше, актуальне й емоційне – у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 192 від 07.10.2025 на ICTV2!

