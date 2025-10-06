Ранок у великому місті 2025 – випуск 191 від 06.10.2025

Почніть свій ранок яскраво з улюбленим ранковим шоу! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 190 від 06.10.2025 на сайті ICTV2!

У Харкові побиття велосипедиста викликало гучний резонанс. Чоловік зробив зауваження водієві, який заблокував велодоріжку, але замість вибачень – отримав удари. Ексклюзивні подробиці – в сюжеті шоу ICTV2. А прогноз від Миколи Луценка допоможе спланувати день без сюрпризів: чи варто брати з собою парасольку, коли очікувати похолодання і на який день краще перенести важливі справи.

У проєкті Ранок у великому місті 2025 ви дізнаєтесь, як відомі торгові марки стали частиною повсякденної мови. Джип, фломастер, кеди – чому ми перестали помічати, що це бренди? Ведучі шоу ICTV2 розкриють всі подробиці, а ще розкажуть про вино для котів і сумочку на пульті управління. Також у випуску – Новини з боліт від Артема Івченко. Скільки коштів росіяни витрачають на крематорії і як це пов’язано з війною? І на завершення добірка відео від наших захисників у TikTok: щирі жарти, фронтові будні та сила духу! Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 191 від 06.10.2025 на сайті ICTV2 та почніть свій день із цікавого!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 190 від 03.10.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски