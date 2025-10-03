Ранок у великому місті 2025 – випуск 190 від 03.10.2025

Головне на ранок 3 жовтня чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 190 від 03.10.2025. Не пропустіть політичний огляд від Костянтина Ігнатчука, який розповість про вдалу брехню кремля щодо своєї величі та невичерпності ресурсів. Як росії вдається підтримувати репутацію всемогутності на міжнародній арені та чому ця брехня досі працює? Микола Луценко підготував детальний прогноз погоди на п’ятницю 3 жовтня та на вихідні, а також потішить глядачів гарним настроєм і цікавими народними прикметами. Чи варто чекати бабине літо?

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість ексклюзивні зіркові новини, які точно вас здивують! Чи знали ви, що кохання може початися з ненависті? Ранок 2025 підготував добірку вражаючих історій кохання зірок Голлівуду, які почалися зі сварок і справжньої ненависті. Як селебріті вдалося перетворити ненависть на ніжні почуття? І які зіркові пари спочатку готові були знищити одне одного, а потім закохалися? Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 ICTV2 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

