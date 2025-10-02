Ранок у великому місті 2025 – випуск 189 від 02.10.2025

Починайте свій день разом із нами, а ми розповімо найцікавіші новини України та світу! Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 189 від 02.10.2025 на сайті ICTV2.

Новий випуск улюбленого ранкового шоу Ранок у великому місті вже готовий вас дивувати сенсаційними новинами зі світу зірок. Ми покажемо вам 16-те відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, де українські актори розкажуть найцікавіше про особисте й професійне життя. Також Аліна Шаманська у своїй рубриці 55/5 поставить телеведучому Анатолію Анатолічу 55 дуже відвертих запитань! Чи використовував ведучий оземпік для схуднення? Чи соромиться він бути кумом Світлани Лободи? І кого Анатолій Анатоліч вважає найкринжовішим артистом України? Дізнайтеся найцікавіші подробиці з життя зірки в проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 189 від 02.10.2025 на сайті ICTV2!

