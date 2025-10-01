Ранок у великому місті 2025 – випуск 188 від 01.10.2025

Найгостріші теми, ексклюзивні сюжети та щирі емоції – усе це чекає на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 189 від 01.10.2025 на сайті ICTV2!

Російські безпілотники знову атакують – цього разу вони паралізували аеропорт у Копенгагені. Це вже третя провокація рф проти НАТО лише за вересень. Чи почнуть європейці збивати ворожі дрони? Політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук аналізує ситуацію, яка може стати початком нової фази конфлікту. Також не пропустіть традиційну рубрику Миколина погода. Екватор тижня зустрічаємо з легкістю й посмішкою, але з точним прогнозом від Миколи Луценка, який допоможе не помилитися з планами!

У проєкті Ранок у великому місті 2025 голлівудські інсайдери шокували новиною про Кіану Рівза. Не пропустіть захопливий сюжет про людину, яку мільйони вважають символом доброти. Крім того, експерти ICTV2 розкажуть, як купити вживане авто і не стати жертвою шахраїв. А завершимо з усмішкою – добірка найсвіжіших відео від ЗСУ в TikTok: жарти з передової, щирі емоції, сила і людяність. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 188 від 01.10.2025 на сайті ICTV2 та почніть свій день із важливого, цікавого та справжнього!

