Ранок у великому місті 2025 – випуск 187 від 30.09.2025

Головне на ранок вівторка – у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 187 від 30.09.2025. Ранок 2025 розповість про чергове шокуюче подорожчання пального та інші свіжі новини онлайн. Микола Луценко підготував детальний прогноз погоди на вівторок 30 вересня, в а також добірку цікавих прикмет, які допоможуть правильно розпочати день. Не пропустіть!

Ранок у великому місті 2025 ICTV2 онлайн розповість вражаючі наукові факти, які точно виходять за межі буденності. Чи знали ви, що сніданок напряму впливає на довголіття? Вчені з’ясували, що зранку їсти потрібно якнайраніше, щоб продовжити собі життя. Невже це так? Також на вас чекають шокуючі історії про голлівудськи зірок, які вони щосили намагалися приховати. Невже Анджеліна Джолі насправді полюбляє смакувати жуків? І чому Джонні Депп грається зі справжніми барбі? Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 187 випуск від 30.09.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 186 від 29.09.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски