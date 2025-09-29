Ранок у великому місті 2025 – випуск 186 від 29.09.2025

Головне на ранок чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 186 від 29.09.2025, в якому ви дізнаєтесь про скандальний штраф за селфі для українки та інші свіжі новини онлайн, почуєте найточніший прогноз погоди на понеділок та найцікавіші народні прикмети від Миколи Луценка, станете свідком шалених подій з усього світу та дізнаєтеся про кринжове Євробачення по-російськи – Інтербачення. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про шокуючі новини, що сталися у світі останніми днями. Працівниця музею викрала дорогоцінний артефакт, який належав фараону та… продала його на брухт за копійки. Як виявили крадіжку і що тепер зарожу горе-злочинниці? Через додаток для знайомств знову постраждали люди. Цього разу аферист знайомився в Tinder з потенційними жертвами та виманював у ни гроші. Скільки цьому вдалося заробити на цьому шахрайстві? Про все це – у шоу Ранок у великому місті 2025 онлайн ICTV2 186 випуск від 29.09.2025.

