Ранок у великому місті 2025 – випуск 185 від 26.09.2025

Найгарячіші теми, яскраві історії, несподівані факти вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 185 від 26.09.2025 на сайті ICTV2!

Чи стане Україна глобальним полігоном для нової енергетики? Як змінилася наша енергосистема під час війни і чи зможе вистояти цієї зими – навіть під ракетними обстрілами? Політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук підготував глибокий аналіз, який варто побачити кожному. Крім того, ваш улюблений синоптик Микола Луценко коротко, по суті й з емоціями розповість, чого чекати від погоди найближчими днями. Без зайвих слів – тільки те, що справді важливо знати, щоб впевнено планувати вихідні.

А ще улюблене ранкове шоу українською покаже, чому світ масово повірив, що Пол Маккартні помер, а його місце зайняв двійник, якого підібрала МІ-6? І чи справді на платівках The Beatles ховали сатанинські послання? І не пропустіть ексклюзивний репортаж із міжнародної конференції YES! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 185 від 26.09.2025 на сайті ICTV2 та почніть свій день із вражень, які залишаться з вами надовго!

Ранок у великому місті 2025: усі випуски