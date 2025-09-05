Ранок у великому місті 2025 – випуск 170 від 05.09.2025

Дивіться ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 170 від 05.09.2025, в якому ви дізнаєтеся всі подробиці про помпезний військовий парад у Пекіні та інші свіжі новини онлайн, почуєте точний прогноз погоди на вихідні від Миколи Луценка в рубриці Миколина погода, станете свідком проникливої життєвої історії улюбленця мільйонів Фредді Мерк’юрі. Не пропустіть!

Ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 розповість про нову мистецьку виставку в PinchukArtCentre. Ахава відвідала щемливу роботу українських митців присвячену Маріуполю. Це той випадок, коли мистецтво пронизує до глибини душі, а пам’ять і емоції передані через образи. Що саме так вразило відвідувачів PinchukArtCentre? Дивіться Ранок у великому місті 2025 170 випуск від 05.09.2025 на ICTV2 онлайн і дізнайтеся відповідь на це запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 169 від 04.09.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски