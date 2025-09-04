Ранок у великому місті 2025 – випуск 169 від 04.09.2025

Чому «великі дані» – це ядерна зброя XXI століття, хто влаштував пастку для грабіжників і яка погода чекає нас у четвер – усе це та більше чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 169 від 04.09.2025 на сайті ICTV2!

У новому випуску шоу ICTV2 політичний аналітик Костянтин Ігнатчук пояснює, як «великі дані» стали інструментом впливу на рівні ядерної загрози. Хто полює за інформацією – держави чи корпорації? І що це означає для кожного з нас? Дізнайтеся просто зараз! Також у рубриці «Миколина погода» синоптик Микола Луценко розповість, чим здивує нас четвер – дощами чи бабиним літом – і як підготуватися до вихідних, щоб провести їх гарно на всі 100%.

Крім цього, проєкт Ранок у великому місті 2025 покаже, чи дійсно літаки небезпечніші за авто? Чи рятують електрокари планету чи це просто модний тренд? І що стало причиною гучного конфлікту між співаком Тарасом Тополею та народною депутаткою Мар’яною Безуглою? Не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 169 від 04.09.2025 на сайті ICTV2!

