Ранок у великому місті 2025 – випуск 168 від 03.09.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 168 від 03.09.2025, в якому ви дізнаєтеся про послаблення впливу Китаю на міжнародній арені та інші свіжі новини онлайн, почуте прогноз погоди на середу з вересня від Миколи Луценка, станете свідком розвінчання поширених міфів про їжу та насолодитеся найкращими жартами наших захисників. Не пропустіть!

Невже кава справді шкідлива для серця? Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про найвідоміші міфи щодо харчування та спростує їх. Ви будете шоковані обманом, в який ми всі вірили! Чи справді хліб шкодить нашому здоров’ю та фігурі? Чому їсти шоколад не тільки не заборонено, а навіть рекомендовано лікарями? І як насправді кава впливає на організм людини? Дивіться онлайн шоу ICTV2 Ранок у великому місті 2025 168 випуск від 03.09.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

