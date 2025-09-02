Ранок у великому місті 2025 – випуск 167 від 02.09.2025

Як працювати 4 дні, а відпочивати 3, чому китайський мур не видно з космосу та чого кур’єри бояться найбільше – усе це та більше чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 167 від 02.09.2025 на сайті ICTV2!

Світ змінюється, і трудові тижні теж! Європа вже активно тестує 4-денний графік, а в Україні про це лише зароджуються перші дискусії. То що з зарплатою? І коли ми зможемо працювати менше, а жити краще? Дивіться в шоу ICTV2. Крім цього, ведучий рубрики «Миколина погода» Микола Луценко дасть поради, як не здатися після понеділка і провести день продуктивно та з настроєм.

Також у проєкті Ранок у великому місті 2025 на вас чекає не менш захопливий сюжет про професії. Як живуть і що переживають сучасні кур’єри? Скільки можно реально заробити і чому вони бояться відчинених дверей більше, ніж собак? Тетяна Бродська поспілкувалася з одним із них. Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 167 від 02.09.2025 на ICTV2 та розпочніть свій день із новин, що дійсно чіпляють!

