Ранок у великому місті 2025 – випуск 166 від 01.09.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 онлайн випуск 166 від 01.09.2025, в якому ви дізнаєтеся про черговий скандал у ТЦК і інші свіжі новини онлайн, почуєте прогноз погоди на понеділок 1 вересня від Миколи Луценка, станете свідком шаленої історії в Іспанії, де чоловік спалив кафе через майонез і насолодитеся смішними відео з соцмереж наших захисників. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про черговий вихід росіян за межі реальності та адекватності. Артем Івченко в рубриці Новини з боліт поділиться вражаючою подією – на росії запускають державний месенджер. Але чому навіть палкі патріоти країни 404 не спішать встановлювати собі цей додаток? Можливо, бояться прослуховування ФСБ? Дивіться шоу Ранок у великому місті 2025 ICTV2 онлайн 166 випуск від 01.09.2025 і дізнайтеся про ці та інші новини сьогодні.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 165 від 29.08.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски