Ранок у великому місті 2025 – випуск 165 від 29.08.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 165 від 29.08.2025, в якому ви дізнаєтеся про зустріч міністрів оборони країн ЄС, її наслідки для України та інші свіжі новини онлайн, почуєте прогноз погоди на вихідні від Миколи Луценка, дізнаєтеся про вражаючі конспірологічні теорії, пов’язані з Майлом Джексоном, а також про програму психологічної допомоги нашим військовим. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 в рубриці Ностальгія розповість про улюблені мультфільми нашого дитинства. Чому спогади про них досі гріють душу теплом? І яі мультики дитинства ми ладні передивлюватись знову та знову? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2025 165 випуск від 29.08.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

