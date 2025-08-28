Ранок у великому місті 2025 – випуск 164 від 28.08.2025

Хто насправді контролює Чорне море, як купити власне авто двічі та чому не можна вірити у «бабусині» рецепти – усе це чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 164 від 28.08.2025!

Туреччина заявила про готовність підтримувати порядок у Чорному морі. Але що це означає для України? Та як реагує Росія на новий переділ впливу? Ведучі шоу ICTV2 поділяться ексклюзивними подробицями. Крім цього, у шоу Ранок у великому місті 2025, як завжди з гумором і користю, – прогноз погоди від Миколи Луценка. Він підкаже, що одягнути і як не зіпсувати день прогнозом з інтернету.

Також ведучі шоу ICTV2 розвінчують найпопулярніші медичні забобони: від «перевірених» народних порад до небезпечних лайфхаків із соцмереж. Ви будете здивовані, дізнавшись, скільки фейків працюють проти вашого здоров’я. А ще – неймовірна історія з Британії: чоловік двічі купив свою ж машину! Як його втягнули в схему і чому поліція була не менш шокована, ніж сам власник? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 164 від 28.08.2025 на сайті ICTV2 та розпочніть свій день яскраво!

