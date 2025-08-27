Ранок у великому місті 2025 – випуск 163 від 27.08.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 163 від 27.08.2025, в якому ви дізнаєтеся про міграційну кризу в Європі та інші свіжі новини онлайн, почуєте прогноз погоди на середу 27 серпня від Миколи Луценка, станете свідком розвінчання поширених міфів про харчування, дізнаєтеся історію успіху переможниці Євробачення Джамали та насолодитеся найсмішнішими відео з соцмереж наших захисників. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про найцікавіші новини з боліт. Артем Івченко підготував добірку подій на росії, які вчергове дивують неадекватністю її громадян. Чому кремль оголосив супермена аморальним? Як влада на росії вирішила контролювати кіно? Чому студенток на болотах вигнали з університету за танець? Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн на ICTV2 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 162 від 26.08.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски