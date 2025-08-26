Ранок у великому місті 2025 – випуск 162 від 26.08.2025

Штрафи за музику, новітні технології та правда про сон – все це чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 161 від 25.08.2025!

Ведучі шоу ICTV2 розкриють подробиці ініціативи, яка вже сколихнула українське суспільство: понад 25 тисяч гривень штрафу за російську музику в громадських місцях! Хто й за що буде відповідати, як притягуватимуть порушників – дізнаєтесь у рубриці «Актуальна тема». А ще – не пропустіть прогноз погоди від Миколи Луценка: ваш улюблений синоптик знає, коли варто залишити куртку вдома, а кому може знадобитися парасоля.

Також проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про шахраїв, що використовують штучний інтелект, аби красти мільйони. Голоси, які неможливо відрізнити, і фальшиві обличчя – як вберегти себе в епоху deepfake-обману? Дізнайтеся просто зараз! І наостанок «Новини, що вражають»: робот-інкубатор для народження дітей уже створено в Китаї. Це майбутнє чи антиутопія? І які міфи про сон несуть у собі приховану небезпеку? Ведучі шоу ICTV2 розкажуть, як насправді ви маєте відпочивати. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025, випуск 162 від 26.08.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 161 від 25.08.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски