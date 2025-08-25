Ранок у великому місті 2025 – випуск 161 від 25.08.2025

Небезпечні пригоди, гучні зради, війна фейків і робот, що замінює людину, – все це чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 161 від 25.08.2025!

Шоу ICTV2 покаже, як українка опинилася під загрозою смертної кари на Балі: її затримали за обвинуваченням, яке може коштувати життя. Що саме сталося, які закони порушено і як це може вплинути на міжнародні відносини – ведучі проєкту Ранок у великому місті 2025 розкриють деталі цієї резонансної історії. Крім цього, не пропустіть прогноз погоди від Миколи Луценка та дізнайтеся, які регіони України зустрінуть понеділок із сонцем, а які – під хмарами!

Також у рубриці шоу ICTV2 «Котики ЗСУ» ви побачите, як військові знаходять час для гумору, соцмереж і розмов про кохання – навіть на передовій. А ще на вас чекають «Новини з боліт», де російські пропагандисти раптом «подружилися» з Америкою. Що це – збій методички чи новий рівень абсурду? Відповідь здивує навіть скептиків. І наостанок дізнайтеся, як американка викрила зраду чоловіка без експертиз, і чи замінить робот-домогосподарка людину у побуті. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 161 від 25.08.2025 на сайті ICTV2 та не пропустіть найцікавіше!

