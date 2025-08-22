Ранок у великому місті 2025 – випуск 160 від 22.08.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 160 від 22.08.2025, в якому ви дізнаєтесь про надзвичайно потужний розвиток української оборонної промисловості та інші свіжі новини онлайн, почуєте прогноз погоди на вихідні від Миколи Луценка та станете свідком голлівудських скандалів за участю Леонардо Ді Капріо та Арнольда Шварценеггера. Не пропустіть!

Ранок у великому місті 2025 розповість про таємниці Антарктиди. Що ховається під багаторічним льодом? Найменш вивчений континент планети зберігає чимало загадок. Невже в товщі льоду зберігаються сліди екосистем і навіть невідомих форм життя? І чому вчені не поспішають ділитись своїми знахідками з громадськістю? Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн 160 випуск від 22.08.2025 на ICTV2 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

