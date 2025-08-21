Ранок у великому місті 2025 – випуск 159 від 21.08.2025

Останні події, гучні відкриття та неймовірні факти – все це чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 159 від 21.08.2025!

У цьому випуску шоу ICTV2 ви дізнаєтесь, чому Китай розглядає супутники Starlink Ілона Маска як загрозу національній безпеці та готується їх збивати. Що може призвести до «космічної війни» і як це вплине на весь світ — розповість політичний оглядач Костянтин Ігнатчук у спеціальному розслідуванні проєкту Ранок у великому місті 2025.

У рубриці «Миколина погода» ви дізнаєтесь, як довго ще протримається літнє тепло і які області України вже цього тижня накриють грози. Плануйте свій день разом із нашим метеогідом Миколою Луценком! А ще не пропустіть порцію популярних міфів про країни, шалені історії та зіркові плітки від Артема Івченка у рубриці Бар «Пліткар»! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 159 від 21.08.2025 на сайті ICTV2 та розпочніть свій день із найцікавішого!

