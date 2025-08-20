Ранок у великому місті 2025 – випуск 158 від 20.08.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 158 від 20.08.2025, в якому ви почуєте політичний огляд резонансної зустрічі Дональда Трампа та владіміра путіна на Алясці, найточніший прогноз погоди на середу від Миколи Луценка, дізнаєтеся новини з боліт і насолодитеся найсмішнішими відео з соцмереж наших захисників. Не пропустіть!

Приготуйтеся до розриву шаблонів – ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про найдивовижніші міфи про смартфони. Невже нам брехали про шкідливість телефонів? Всі ми чули теорії, що наш смартфон нас підслуховує, а невидимі мікрохвилі пристрою негативно впливають на мозок. Але чи так це насправді? І чи впливає холод на батарею смартфона? Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн на ICTV2 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

