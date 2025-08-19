Ранок у великому місті 2025 – випуск 157 від 19.08.2025

Найгучніші новини, сенсаційні факти та неймовірні історії – усе це чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 157 від 19.08.2025!

Цього разу у проєкті Ранок у великому місті 2025 ви дізнаєтесь про новий законопроєкт, який може назавжди змінити правила на дорогах України: скасування «дозволеного» перевищення швидкості та нові суми штрафів, що викликали гарячі дискусії серед водіїв. У рубриці «Миколина погода» ведучий Микола Луценко чесно розповість, чи надовго затримається спека, чи вже час готуватися до холодніших днів.

Але й це ще не все! У шоу ICTV2 на вас чекає розвінчання міфу, в який вірили мільйони: чи справді тварини мають ті «надздібності», про які ми звикли чути? І наостанок – неймовірні новини: вже наступного року в містах можуть з’явитися безпілотні таксі, а в Китаї вони вже працюють! Як зміниться наше життя – дізнаєтеся першими! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 157 від 19.08.2025 на сайті ICTV2!

