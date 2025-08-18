Ранок у великому місті 2025 – випуск 156 від 18.08.2025

Дивіться ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 156 від 18.08.2025, в якому ви дізнаєтесь про резонансний напад та спробу зґвалтування учасниці шоу Холостяк у центрі Одеси та інші новини сьогодні, почуєте прогноз погоди на понеділок від Миколи Луценка, насолодитеся відбірним гумором наших захисників і станете свідком шаленої історії отруєння жінки колегами по роботі. Не пропустіть!

Ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 розповість чергову порцію абсурдних новин з боліт. Як на росії на честь загиблого учасника так званого СВО назвали… аж одну парту? Так-так, ви не помилилися, звичайну парту в школі, за якою вчаться діти. Про ці та інші новини росії в проєкті Ранок у великому місті 2025 156 випуск від 18.08.2025 на ICTV2 онлайн.

