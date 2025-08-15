Ранок у великому місті 2025 – випуск 155 від 15.08.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 155 від 15.08.2025, в якому ви дізнаєтеся прогнози щодо резонансних перемовин Дональда Трампа та владіміра путіна щодо миру в Україні, почуєте прогноз погоди на вихідні від найпозитивнішого ведучого Миколи Луценка, станете свідком шалених історій про найнебезпечніші вулкани Землі та дізнаєтесь подробиці створення нового фільму про Ґолума – сиквела культового Володаря перснів. Не пропустіть!

Проєкт ICTV2 Ранок у великому місті 2025 розповість подробиці запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна. Чи варто очікувати позитивних наслідків для України від цих перемовин? Чи не буде ця зустріч способом продати Україну та вирішити без нас нашу долю? Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 155 випуск від 15.08.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 155 від 14.08.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски