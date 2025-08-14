Ранок у великому місті 2025 – випуск 154 від 14.08.2025

Найгостріші теми, неймовірні історії та розвінчання міфів, в які ви вірили роками, – все чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2025 випуск 154 від 14.08.2025! Не пропустіть улюблене ранкове шоу ICTV2!

Цього разу ведучі проєкту Ранок у великому місті 2025 розкажуть, чого насправді боявся Гітлер і які фобії мали найжорстокіші диктатори. Дізнайтеся про комплекси, страхи та внутрішніх демонів лідерів, які змінили хід світової історії. Крім цього, Микола Луценко в традиційній рубриці Миколина погода поділиться точним прогнозом на 14 серпня та розповість, як зберегти бадьорість і свіжість в останній місяць літа.

Але і це ще не все! Ведучі шоу ICTV2 зруйнують найбільш популярні міфи про природні явища: чи справді блискавка не влучає двічі в одне місце? І що ще відбувається в природі не так, як ви думали? І наостанок не пропустіть ексклюзивні подробиці гучного повернення столичного ресторатора Міші Кацуріна у Барі «Пліткар»! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 154 від 14.08.2025 на сайті ICTV2!

