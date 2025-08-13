Ранок у великому місті 2025 – випуск 153 від 13.08.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 153 від 13.08.2025, в якому ви дізнаєтеся подробиці сенсаційної мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, почуєте прогноз погоди на 13 серпня від Миколи Луценка, станете свідком найдивніших новин з боліт і розвінчання найпоширеніших міфів, якими нас лякали в дитинстві. Не пропустіть!

Ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 розповість про дивовижний шлях до успіху голлівудської акторки Емілії Кларк, відомої за роллю Дейнеріс Таргарієн. Як акторці вдалося не стати заручницею однієї ролі після участі в серіалі Ігри Престолів? В яких фільмах вона знімається зараз? І яким був шлях акторки до всесвітньої слави? Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 ICTV2 153 випуск від 13.08.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

